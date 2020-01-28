Динамо - Кайрат - 0:0 онлайн видео трансляция

Киевское "Динамо" на тренировочном сборе в Турции играет товарищеский матч с "Кайратом". Встреча проходит на стадионе спортивного центра Калиста в Белеке.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Кайрат".

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек (Турция)

ДИНАМО (Киев, Украина) - КАЙРАТ (Казахстан) - 0:0

Для киевлян это уже шестой матч на сборе в Турции. В предыдущих играх они сыграли вничью с польской "Легией" (1:1), обыграли азербайджанский "Нефтчи" (2:1), разгромили северомакедонский "Вардар" (4:0), уступили хорватскому "Хайдуку" (0:1) и уверенно обыграли "Динамо-Брест" (3:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" нашли виновного в допинговом скандале.