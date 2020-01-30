RU  UA  EN

четверг, 30 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

30 января

16:01
Жена Джастина Бибера рассказала о редкой генетической мутации, повлиявшей на ее руки
15:11
Суд неожиданно отпустил Грымчака: первые подробности
14:40
Жена Владимира Остапчука пожаловалась на финансовые трудности после разрыва с телеведущим
14:26
Смерть Коби Брайанта предсказали в мультфильме - теперь шутка уже не кажется забавной
14:07
Супермодель Эмили Ратаковски в нижнем белье снялась в дерзкой фотосессии: фанаты жалуются на фотошоп
14:06
Это элемент борьбы: политолог дал интересный прогноз по импичменту Трампа
13:25
Думаю о смерти: Оззи Осборн рассказал о состоянии после диагностики болезни Паркинсона
13:10
alyona alyona выпустила новый клип в стиле легендарной GTA Vice City (видео)
13:10
Украина пошла на интересный шаг из-за выхода Великобритании из ЕС
12:57
Лесе Никитюк удалось сфотографировать себя в бикини - теперь она раздает советы по "самафото"
12:08
Дочь Билла Гейтса выходит замуж: кто станет зятем миллиардера
11:33
Европейские ценности были проданы: украинский нардеп мощно выступил на сессии ПАСЕ, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Благородство года: футболист совершил трогательный поступок во время матча, видео

четверг, 30 января 2020, 15:20
переглянути новину українською

В чемпионате Испании по мини-футболу игрок клуба "Картахена" отметился благородным поступком в поединке против "Сарагосы".

Нападающий картахенцев Франсиско Солано Леон легко мог поразить пустые ворота, но увидев, что соперник получил травму, он просто выбил мяч за пределы поля.

Зрители на трибунах оценили поступок спортсмена аплодисментами.

Также не остались в стороне и пользователи сети, похвалившие игрока.

"Отличное спортивное благородство, парню явно было больно".

"Хороший жест, потому что он сам нарушил правила, но это работа рефери. Если он не свистит, то действуй".

"Если на карту была бы поставлена Лига чемпионов, он бы забил и извинился перед травмированным игроком".

"Травмы и голы являются частью игры. Работа рефери - остановить игру".

"Это только потому, что он сам сбил его. Хороший жест".

"Ужасное действие, он должен был забить и отпраздновать, как будто это был финал чемпионата мира", - пишут фанаты.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Вест Хэм - Ливерпуль - 0:2 Хроника матча

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Великий наследник Джордана: кого потерял мир с уходом Брайанта

Наполи - Ювентус - 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: