Благородство года: футболист совершил трогательный поступок во время матча, видео

В чемпионате Испании по мини-футболу игрок клуба "Картахена" отметился благородным поступком в поединке против "Сарагосы".

Нападающий картахенцев Франсиско Солано Леон легко мог поразить пустые ворота, но увидев, что соперник получил травму, он просто выбил мяч за пределы поля.

Зрители на трибунах оценили поступок спортсмена аплодисментами.

Также не остались в стороне и пользователи сети, похвалившие игрока.

"Отличное спортивное благородство, парню явно было больно".

"Хороший жест, потому что он сам нарушил правила, но это работа рефери. Если он не свистит, то действуй".

"Если на карту была бы поставлена Лига чемпионов, он бы забил и извинился перед травмированным игроком".

"Травмы и голы являются частью игры. Работа рефери - остановить игру".

"Это только потому, что он сам сбил его. Хороший жест".

"Ужасное действие, он должен был забить и отпраздновать, как будто это был финал чемпионата мира", - пишут фанаты.