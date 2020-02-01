Украинского баскетболиста позвали на матч звезд НБА: подробности

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк получил приглашение принять участие в Звездном уикенде НБА. Таким образом, он станет вторым украинцем, который примет участие в данном мероприятии.

По данным западной прессы, Михайлюк получил место в составе участников Матча восходящих звезд НБА.

Кроме него в заявку попали словенец Лука Дончич из "Далласа", Трей Янг из "Атланты" и Зайон Уильямсон из "Нью-Орлеана".

Сам матч представляет собой выставочную игру, в которой участвуют новички НБА. Он проводится в формате "сборная мира против сборной США".

Поединок состоится в пятницу, 14 февраля.

Первым представителем Украины, который играл во время Звездного уикенда НБА, был Виталий Потапенко. Это произошло в 1997 году.

Напомним, что Михайлюк установил новый личный рекорд результативности в НБА.