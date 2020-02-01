RU  UA  EN

суббота, 1 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 февраля

12:00
Кенин - Мугуруса - 1:1 онлайн видео трансляция финала Australian Open
11:55
Украинского баскетболиста позвали на матч звезд НБА: подробности
11:26
Женщина с двумя детьми всегда права: Тищенко решил вмешаться в скандал вокруг развода Остапчука
10:26
Джамала предупредила поклонников об аферистах, продающих билеты на несуществующий концерт
10:15
Непобедимый украинский боксер добыл яркую победу в США: видео
09:33
Вандалы испортили стену памяти Брайанта и его дочери: фото
07:45
Печем дома ароматные бельгийские вафли: пошаговый рецепт и советы

31 января

19:55
"Динамо" избавилось от скандального форварда: фото
19:32
Все говорят о новинках корейской косметики: 10 новинок, которые станут хитами
18:10
Мне становится все тяжелее: молодая невеста Виктора Павлика пожаловалась на реакцию людей в ее адрес
17:37
Билли Айлиш попросила фанатов перестать копировать ее в общественных местах: фото подражателей
17:22
В сети появился фрагмент письма принцессы Дианы сыновьям за год до ее смерти
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинского баскетболиста позвали на матч звезд НБА: подробности

суббота, 01 февраля 2020, 11:55
переглянути новину українською

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк получил приглашение принять участие в Звездном уикенде НБА. Таким образом, он станет вторым украинцем, который примет участие в данном мероприятии.

По данным западной прессы, Михайлюк получил место в составе участников Матча восходящих звезд НБА.

Кроме него в заявку попали словенец Лука Дончич из "Далласа", Трей Янг из "Атланты" и Зайон Уильямсон из "Нью-Орлеана".

Сам матч представляет собой выставочную игру, в которой участвуют новички НБА. Он проводится в формате "сборная мира против сборной США".

Поединок состоится в пятницу, 14 февраля.

Первым представителем Украины, который играл во время Звездного уикенда НБА, был Виталий Потапенко. Это произошло в 1997 году.

Напомним, что Михайлюк установил новый личный рекорд результативности в НБА.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Реал - Атлетико: онлайн трансляция

Вест Хэм - Ливерпуль - 0:2 Хроника матча

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Великий наследник Джордана: кого потерял мир с уходом Брайанта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: