Милевский забил красивый гол в ворота российского клуба: опубликовано видео

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский отметился голом в товарищеском матче против российского клуба "Крылья Советов" из Самары.

Милевский забил гол на 4-й минуте. Украинец получил пас в центре поля, протащил его на расстояние около 50 метров, отдал передачу на фланг, а затем замкнул прострел с близкого расстояния.

Несмотря на усилия украинца, поединок завершился вничью со счетом 1:1.

В прошлом сезоне "Динамо-Брест" впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси и завоевало путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов-2020/21. 35-летний Милевский провел 26 матчей в чемпионате Беларуси, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Ранее стало известно, какую зарплату получает Милевский в "Динамо-Брест".