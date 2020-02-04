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Одноногий мальчик-футболист забил яркий гол и стал звездой сети: видео

вторник, 04 февраля 2020, 15:36
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В Аргентине обычный матч между дворовыми командами стал темой для обсуждения далеко за пределами страны. Главным героем встречи стал одноногий мальчик на костылях, который выглядел на поле ничуть не хуже своих сверстников.

Так, на опубликованном в сети видео можно увидеть, как ребенок с ограниченными возможностями демонстрирует невероятную технику и забивает мяч между ног вратарю.

Под видео автор написал следующие слова: "Может у него и одна нога, но он все равно лучше своих товарищей".

Интересно, что видео было снято еще пару лет назад на стадионе "Хуан Доминго Перон" во время матча "Расинг" – "Коринтианс". Несмотря на это, огласку оно получило только недавно, когда широко распространилось по сети.

Напомним, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал автором самого красивого гола в турнирах УЕФА по итогам прошлого сезона.

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