России запретили участвовать в главном футбольном турнире планеты: что произошло

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Об этом сообщает арабский телеканал BeIN Sports.

Напомним, что ранее исполнительный комитет ВАДА отстранил Россию от участия и проведения крупнейших спортивных соревнований сроком на четыре года. Причиной наказания стали несоответствия в данных, которая Московская лаборатория передала ВАДА. Российская сторона была признана виновной по факту фальсификаций с данными.

В 2016 году бывший директор российского "Антидопингового центра" Григорий Родченков рассказал о существовании в России государственной допинговой программы, направленной на завоевание медалей российскими спортсменами.

Ранее сообщалось, что Россия была серьезно наказана из-за допинга.