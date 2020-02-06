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Где смотреть онлайн Атлетик - Барселона: расписание трансляций

четверг, 06 февраля 2020, 10:15
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В четверг, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между "Атлетиком" и "Барселоной". Встреча пройдет в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес". Смотреть онлайн Атлетик - Барселона.

Начало матча в 22:00.

В Украине прямой трансляции противостояния поединка не будет. Встречу можно будет посмотреть на стримминговом сервисе Megogo. Также матч покажет американский канал ESPN+.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. В качестве его ассистентов выступят Диего Барберо Севилья и Сесар Мануэль Новаль Фонт. Резервный судья - Алехандре Алеман Перес.

На предыдущих стадиях турнира "Атлетик" обыграл "Интерсити" (3:0), "Сестао Ривер" (4:0), "Эльче" (1:1, по пенальти 5:4) и "Тенерифе" (3:3, по пенальти 4:2). "Барселона" была сильнее "Ибицы" (2:1) и "Леганеса" (5:0).

Ранее сообщалось, что "Барселона" выиграла в чемпионате Испании благодаря голам школьника.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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