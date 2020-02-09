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Украинка с рекордом выиграла этап престижных легкоатлетических соревнований

воскресенье, 09 февраля 2020, 10:52
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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала победительницей этапа WorldIndoorTour в польском Торуне.

Наша соотечественница выиграла соревнования в секторе для прыжков в длину. Результат Бех-Романчук - 6,96 м. Она на 34 см прыгнула дальше, нежели нигерийка Эс Брум, которая стала второй. Третье место заняла Лорен Уген (Великобритания) с результатом 6,52 м. В то же время украинка обновила личный рекорд, который до этого составлял 6,93 м, и показала лучший результат мира в текущем сезоне.

Для Бех-Романчук эта победа стала второй в текущем году. Ранее уроженка Хмельницкой области стала первой на соревнованиях в немецком Карлсруэ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что титулованная украинка феерично завершила выступление на чемпионате мира.

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