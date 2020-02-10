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Легендарный борец проиграл впервые за 10 лет, прервав невероятную серию побед: опубликовано видео

понедельник, 10 февраля 2020, 10:46
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Французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел первое поражение с 2010 года, уступив японцу Кокоро Кагэуре в третьем раунде турнира из серии Grand Slam, который состоялся в Париже.

Ринер, который выступает в весовой категории свыше 100 кг, проиграл впервые за последние 155 поединков. Данное поражение стало для него всего лишь третьим за всю профессиональную карьеру.

30-летний Ринер становился двукратным Олимпийским чемпионом, завоевав золотые медали в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в его активе 11 титулов чемпиона мира и пять побед на чемпионатах Европы.

Ранее сообщалось, что юная украинская борчиха выиграла очередной турнир.

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