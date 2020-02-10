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Сын легендарного Холифилда добыл очередную яркую победу: опубликовано видео

понедельник, 10 февраля 2020, 11:15
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Эван Холифилд, сын легендарного боксера Эвандера Холифилда, добыл уверенную победу над Тревисом Неро.

Поединок состоялся во Флориде (США) и продлился всего 88 секунд. Холифилд трижды отправил оппонента на канвас и рефери был вынужден остановить поединок.

22-летний Эван одержал свою третью победу в трех боях на профессиональном ринге. Все три поединка он завершил досрочно.

Напомним, что отец Эвана - Эвандер является единственным боксером в истории, который становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом (свыше 90,7 кг) весах. В последний раз он дрался в 2011 году и в возрасте 48 лет победил датчанина Брайана Нильсена.

Ранее сообщалось, что украинский боксер блестяще дебютировал в супертяжелом весе.

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