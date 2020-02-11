RU  UA  EN

вторник, 11 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 февраля

15:48
Динамо - БАТЭ - 0:0 Онлайн видео трансляция
15:13
Готовим дома классическую шарлотку с яблоками: простой рецепт на 30 минут дела Lime
14:45
Илон Маск рассказал о своей худшей работе - доставка еды и касса в Маке кажутся раем Lime
14:05
Хью Джекман оставил важное послание о профилактике рака: из-за карциномы он перенес 6 операций Lime
13:10
Энрике Иглесиас в третий раз стал отцом - певец хранит это в тайне, а вот родственники не смогли Lime
12:55
Милла Йовович рассказала о проблемах со здоровьем новорожденной дочери Lime
12:12
Модель Эшли Грэм показала честное фото своей фигуры после родов Lime
11:34
Украинскую певицу и супругу миллиардера ограбили в киевском ТРЦ (фото) Lime
11:20
Бывший муж Памелы Андерсон раскрыл правду об их 12-дневном браке: все дело в деньгах Lime
07:08
Как приготовить дома грузинский соус Сациви: подробный рецепт и секреты местной кухни Lime

10 февраля

19:40
Кореянка потеряла маленькую дочь, но уже вскоре смогла ее обнять - и все благодаря технологиям Lime
18:48
Как не прогадать с подарком для нее ко Дню святого Валентина - 3 надежных идеи Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Динамо - БАТЭ - 0:0 Онлайн видео трансляция

вторник, 11 февраля 2020, 15:48
переглянути новину українською

Киевское "Динамо" встречается в товарищеском матче с белорусским БАТЭ. Встреча проходит в турецком Белеке на стадионе Cornelia Belek.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию товарищеского матча "Динамо" - БАТЭ.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек, Турция

ДИНАМО - БАТЭ - 0:0 *идет 1-й тайм

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Караваев, Русин.

БАТЭ: Чичкан, Настич, Копытович, Филипенко, Филипович, Виллюмссон, Нехайчик, Бага, Драгун, Стасевич, Дубаич.

Для киевлян это десятый матч во время зимних сборов. В предыдущих играх они сыграли вничью с польской "Легией" (1:1), взяли верх над азербайджанским "Нефтчи" (2:1) и северомакедонским "Вардаром" (4:0), уступили хорватскому "Хайдуку" (0:1) и уверенно обыграли "Динамо-Брест" (3:0), казахстанский "Кайрат" (2:0), словенскую "Олимпию" (5:0), норвежский "Стремгодсет" (3:0) и "Борац" из Боснии и Герцеговины (4:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" продает билеты на матч Лиги чемпионов по "смешной" цене.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Интер - Милан - 4:2 Хроника матча, видео голов

Бавария - РБ Лейпциг - 0:0 Хроника матча

Далакян - Перес Хроника чемпионского боя

Атлетик - Барселона - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: