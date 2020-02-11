Динамо - БАТЭ - 0:0 Онлайн видео трансляция

Киевское "Динамо" встречается в товарищеском матче с белорусским БАТЭ. Встреча проходит в турецком Белеке на стадионе Cornelia Belek.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию товарищеского матча "Динамо" - БАТЭ.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек, Турция

ДИНАМО - БАТЭ - 0:0 *идет 1-й тайм

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Караваев, Русин.

БАТЭ: Чичкан, Настич, Копытович, Филипенко, Филипович, Виллюмссон, Нехайчик, Бага, Драгун, Стасевич, Дубаич.

Для киевлян это десятый матч во время зимних сборов. В предыдущих играх они сыграли вничью с польской "Легией" (1:1), взяли верх над азербайджанским "Нефтчи" (2:1) и северомакедонским "Вардаром" (4:0), уступили хорватскому "Хайдуку" (0:1) и уверенно обыграли "Динамо-Брест" (3:0), казахстанский "Кайрат" (2:0), словенскую "Олимпию" (5:0), норвежский "Стремгодсет" (3:0) и "Борац" из Боснии и Герцеговины (4:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" продает билеты на матч Лиги чемпионов по "смешной" цене.