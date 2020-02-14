В организме скандального российского боксера нашли следы кокаина

В организме скандального российского боксера Георгия Кушиташвили найдены следы кокаина.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке снятия закладки с наркотиками в подъезде дома. Во время задержания боксер оказал сопротивление и сломал одному из сотрудников правоохранительных органов нос.

Позже Кушиташвили опроверг информацию,что употребляет наркотики. Однако проведенная судебно-медицинская экспертиза выявила в организме боксера следы кокаина и каннабиноиды, которые встречаются в растениях семейства коноплёвых и являются действующими веществами гашиша и марихуаны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кушиташвили не пустили в Украину на чемпионат Европы.