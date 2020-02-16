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Где смотреть мужскую гонку преследования чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

воскресенье, 16 февраля 2020, 06:42
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В воскресенье, 16 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится мужская гонка преследования.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция мужской гонки преследования в Антхольце.

Начало гонки - в 16:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Первом канале".

Украину в гонке будут представлять четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный (10-й стартовый номер), Артем Прима (25-й), Сергей Семенов (42-й) и Антон Дудченко (60-й).

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины финишировал в топ-10 спринта на чемпионате мира.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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