Где смотреть мужскую гонку преследования чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

В воскресенье, 16 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится мужская гонка преследования.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция мужской гонки преследования в Антхольце.

Начало гонки - в 16:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Первом канале".

Украину в гонке будут представлять четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный (10-й стартовый номер), Артем Прима (25-й), Сергей Семенов (42-й) и Антон Дудченко (60-й).

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины финишировал в топ-10 спринта на чемпионате мира.