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Где смотреть женскую гонку преследования чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

воскресенье, 16 февраля 2020, 07:41
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В воскресенье, 16 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится женская гонка преследования.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция женской гонки преследования в Антхольце.

Начало гонки - в 14:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

Украину в гонке будут представлять четыре биатлонистки: Елена Пидгрушная (4-й стартовый номер), Вита Семеренко (11-й), Юлия Джима (22-й) и Валя Семеренко (36-й).

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины финишировал в топ-10 спринта на чемпионате мира.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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