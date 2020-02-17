Стали известны стартовые составы "Челси" и "Манчестер Юнайтед" на матч 26-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало встречи в 22:00. Смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед.

Челси: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Батшуайи, Педро

Запасные: Аррисабалага, Томори, Зума, Алонсо, Баркли, Маунт, Жиру

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Магуйар, Шоу, Уильямс, Фред, Матич, Фернандеш, Джеймс, Марсьяль

Запасные: Ромеро, Далот, Джонс, Перейра, Мата, Гринвуд, Игало

Обслужит матч бригада арбитров во главе Энтони Тейлором. В качестве его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья - Стюарт Атвелл.

Ранее сообщалось, что "Челси" потерял очки с "Арсеналом" в матче чемпионата Англии.