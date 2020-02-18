Боруссия - ПСЖ: стартовые составы

Стали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и парижского ПСЖ на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 18 февраля. Смотреть онлайн Боруссия - ПСЖ.

Начало встречи в 22:00.

Боруссия: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Пищек, Витсель, Джан, Геррейро, Хакими, Азар, Санчо, Холанд.

Запасные: Хитц, Аканджи, Шмельцер, Рейна, Гетце, Шульц, Дауд

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Т. Силва, Маркиньос, Верратти, Гейе, Курзава, Мёнье, Неймар, Ди Мария, Мбаппе.

Запасные: Рико, Керер, Куасси, Сарабия, Дракслер, Икарди, Кавани

Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный судья - Хосе Мунуэра Монтера.