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Боруссия - ПСЖ: стало известно, сиграет ли Неймар

вторник, 18 февраля 2020, 10:49
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Лидер ПСЖ бразилец Неймар сможет сыграть в матче плей-офф Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". Смотрите прямую трансляцию матча "Боруссия" - ПСЖ на "Апострофе".

Как заявил главный тренер парижан Томас Тухель, сейчас бразильцу ничего не мешает принять участие во встрече. Как известно, игра пройдет 18 февраля в Германии.

"Неймар внушает уверенность и мотивирует партнеров по команде. Он в порядке и готов сыграть завтра, если не травмируется на тренировке.

Играть на стадионе в Дортмунде - это что-то особенное, но мы должны быть психологически подготовлены. У нас есть возможность показать наше качество", - сказал Тухель на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Челси" в центральном матче чемпионата Англии.

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