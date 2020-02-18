В Китае скончался известный украинский спортсмен: первые подробности

15 февраля в Китае скончался фигурист из Украины Николай Бондарь. В данный момент нет никаких подробностей ужасной трагедии. Известно, что спортсмен умер во сне в результате остановки сердца.

О трагическом известии сообщили украинские СМИ.

В мае 2020 году спортсмену должно было исполниться 30 лет. В Китае Бондарь работал тренером, а проживал украинский фигурист в городе Сучжоу.

Во время профессиональных выступлений Николай Бондарь трижды завоевывал бронзу на чемпионате Украины - в 2007, 2008 и 2009 году. Кроме того, он участвовал в юниорском чемпионате мира 2007/08.

Напомним, что в Китае ввели серьезное наказание за скрытие факта заболевания смертельно опасным коронавирусом, от которого впервые в Европе в субботу, 15 февраля, скончался мужчина.