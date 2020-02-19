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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Аталанта - Валенсия: Малиновский остался в запасе

среда, 19 февраля 2020, 20:59
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19 февраля в Милане состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянская "Аталанта" будет принимать испанскую "Валенсию" и уже известны стартовые составы на встречу. Онлайн-трансляция матча "Аталанта" - "Валенсия" будет доступна на "Апострофе".

Встреча начнется в 22.00 по киевскому времени.

Стартовые составы:

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Госенс, Джимшити, Фройлер, де Роон, Хатебур, Пашалич, Гомес, Иличич.

Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамез, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата.

"Валенсия": Доменек, Мангала, Васс, Дьяхаби, Гайя, Парехо, Кондогбия, Торрес, Солер, Гедеш, Гомес.

Запасные: Силлессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес.

Встречу обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Напомним, что лучший клуб мира с поражения начал выступление в плей-офф Лиги чемпионов.

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