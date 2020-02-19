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Клуб Моуринью понес серьезнейшую потерю перед матчем с немецкими "быками" в Лиге чемпионов

среда, 19 февраля 2020, 19:05
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Корейский нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким "РБ Лейпциг" из-за травмы. Тоттенхэм - Лейпциг смотреть онлайн.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован перелом правой руки и в ближайшие дни он перенесет операцию. Сроки восстановления игрока составят около двух месяцев. Таким образом, он пропустит и ответный матч с "РБ Лейпциг", который пройдет 10 марта. По словам главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, Сон может не выйти на поле до конца сезона.

Матч "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг" состоится сегодня, 19 февраля. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.

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