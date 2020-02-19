Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: стартовые составы

Стали известны стартовые составы английского "Тоттенхэм Хотспур" и немецкого "РБ Лейпциг" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 19 февраля. Смотреть онлайн Тоттенхэм - Лейпциг.

Начало встречи в 22:00.

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Фернандес, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн, Лукас

Запасные: Гассанига, Вертонген, Танганга, Дайер, Скипп, Ндомбеле, Ламела

РБ Лейпциг: Гулачи, Анхелиньо, Ампаду, Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Нкунку, Забитцер, Лаймер, Шик, Вернер

Запасные: Мвого, Хайдара, Вольф, Лукман, Ольмо, Поульсен, Форсберг

Обслужит матч турецкий арбитр Джюнейт Чакыр. В качестве его ассистентов выступят судьи на линиях Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья - Халил Мелер.

Ранее сообщалось, что первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" победил "Ливерпуль".