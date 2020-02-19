RU  UA  EN

среда, 19 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

19 февраля

21:39
Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: видео голов
21:15
Аталанта - Валенсия: онлайн видео голов
21:03
Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: стартовые составы
20:59
Аталанта - Валенсия: Малиновский остался в запасе
20:00
Хозяин клонировал собаку, которая спасла его беременную жену от смертельной опасности: фото Lime
19:05
Клуб Моуринью понес серьезнейшую потерю перед матчем с немецкими "быками" в Лиге чемпионов
19:00
Готовим дома печеночный торт с овощами: рецепт вкусной альтернативы мясным блюдам Lime
18:30
Во Франции футболист нанес интимную травму сопернику и был наказан
18:05
Беременная Джамала показала нежные фото - фанаты думают, что певица ждет девочку Lime
17:48
Девушки из России снялись в порноклипе Тилля Линдеманна - в сети на них устроили охоту Lime
17:23
Украинцы провели очередную провальную гонку на чемпионате мира по биатлону
17:20
Чемпионат мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: стартовые составы

среда, 19 февраля 2020, 21:03
переглянути новину українською

Стали известны стартовые составы английского "Тоттенхэм Хотспур" и немецкого "РБ Лейпциг" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 19 февраля. Смотреть онлайн Тоттенхэм - Лейпциг.

Начало встречи в 22:00.

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Фернандес, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн, Лукас

Запасные: Гассанига, Вертонген, Танганга, Дайер, Скипп, Ндомбеле, Ламела

РБ Лейпциг: Гулачи, Анхелиньо, Ампаду, Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Нкунку, Забитцер, Лаймер, Шик, Вернер

Запасные: Мвого, Хайдара, Вольф, Лукман, Ольмо, Поульсен, Форсберг

Обслужит матч турецкий арбитр Джюнейт Чакыр. В качестве его ассистентов выступят судьи на линиях Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья - Халил Мелер.

Ранее сообщалось, что первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" победил "Ливерпуль".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Аталанта - Валенсия: онлайн трансляция

Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг - 0:0 онлайн трансляция

Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция чемпионского боя

Атлетико - Ливерпуль - 1:0 хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: