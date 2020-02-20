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Австралийский регбист сжег жену, троих детей и покончил жизнь самоубийством: фото

четверг, 20 февраля 2020, 12:40
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Бывший регбист из Австралии Роуэн Бакстер убил свою семью, после чего покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает ABC Australia.

Согласно информации источника, 42-летний мужчина поджег автомобиль, в котором находился он сам, его жена и их три ребенка шести, четырех и трех лет. 31-летней женщине удалось выбраться из горящей машины со словами, что муж облил авто бензином. Позже от полученных ожогов она скончалась в больнице. Сам Бакстер тоже выбрался из автомобиля, после чего нанес себе ножевое ранение, которое оказалось смертельным. После того, как пожар был потушен, спасатели достали из машины тела трех детей пары.

Мотивы поступка бывшего регбиста не называются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России две регбийные команды устроили массовую драку.

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