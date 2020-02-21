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Где смотреть онлайн Лестер - Манчестер Сити: расписание трансляций

пятница, 21 февраля 2020, 17:22
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В субботу, 22 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии между "Лестер Сити" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр".

На "Апострофе" пройдет онлайн-трансляция матча "Лестер" - "Манчестер Сити".

Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция противостояния между коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Кроме того, встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo и Okko.

Обслужит матч Пол Тирни, на флангах ему помогут Гэри Бесвик и Константин Хацидакис. Четвертым арбитром на матч назначен Джонатан Мосс.

"Лестер" по итогам 26-ти туров занимает третье место, имея в активе 50 очков. У "горожан" на четыре балла больше и вторая строчка турнирной таблицы.

Напомним, "Манчестер Сити" вслед за исключением из еврокубков может потерять чемпионский титул, выигранный в сезоне-2013/2014.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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