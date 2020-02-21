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Уайлдер - Фьюри: озвучены космические гонорары боксеров

пятница, 21 февраля 2020, 15:22
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Стали известны гонорары боксеров Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, которые проведут бой-реванш в ночь на 23 февраля.

Так, от Атлетической комиссии штата Невада именитые боксеры получат по 5 миллионов долларов. Также Уайлдер и Фьюри получат по 25 миллионов плюс процент от платной трансляции уже от организаторов боя.

Как известно, первый поединок между Фьюри и Уайлдером прошел в декабре 2018 года. Тогда встреча боксеров завершилась вничью раздельным решением судей.

Уайлдера провел 43 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 42 победы. Чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBС он стал в 2015 году и провел с того момента десять успешных защит.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Цыганский король" рассказал о необычном способе подготовки к чемпионскому бою.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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