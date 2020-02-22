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Беринчик уверенно разбил очередного претендента - видео

суббота, 22 февраля 2020, 23:53
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Украинский чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBO International Денис Беринчик одержал уверенную победу над аргентинцем Эктором Сармиенто в бою, который проходил в Броварах.

Практически на протяжении всего боя украинец доминировал в ринге и несколько раз был близок к тому, чтобы отправить оппонента в нокдаун. Тем не менее, аргентинец выстоял, хотя и получил серьезные повреждения на лице. Победу 31-летний Беринчик одержал единогласным решением судей.

Для Беринчика бой с Сармиенто был 13-м на профессиональном ринге. Все свои поединки украинец выиграл. На его счету 7 побед нокаутом.

26-летний Сармиенто потерпел второе поражение в профессионалах. В его активе 21 победа в 23 боях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион шокировал необычным выходом в ринг.

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