Где смотреть мужскую эстафету чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

В субботу, 22 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится мужская эстафета 4х7,5 километра.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция мужской эстафеты в Антхольце.

Начало гонки - в 15:35 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

Украину в гонке представят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Сергей Семенов. В каком порядке они выйдут на старт - пока неизвестно.

Также в этот день состоится женская эстафета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провели очередную провальную гонку на чемпионате мира по биатлону.