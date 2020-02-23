Фьюри - Уайлдер: видео нокаута

Британец Тайсон Фьюри стал новым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring, победив американца Деонтея Уайлдера в бою, который проходил в Лас-Вегасе.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Фьюри - Уайлдер.

Победу 31-летний британец одержал техническим нокаутом. В седьмом раунде угол американца выбросил в ринг белое полотенце, после чего рефери остановил бой. До этого Уайлдер, выглядевший откровенно плохо на протяжении практически всего поединка, дважды побывал в нокдауне.

ВИДЕО НОКАУТА

Напомним, это был второй бой между боксерами. В первом поединке между ними, который состоялся 1 декабря 2018 года, была зафиксирована ничья. По ходу боя британец дважды оказывался в нокдауне.

Поражение стало первым в карьере для Уайлдера. На его счету также 42 победы и 1 ничья в 44 боях. Фьюри выиграл свой 30-й бой в профессионалах при 1 ничьей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети ярко отреагировали на победу Фьюри над Уайлдером в чемпионском бою.