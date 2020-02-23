Где смотреть женский масс-старт чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

В воскресенье, 23 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится женская гонка с массовым стартом.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция женского масс-старта в Антхольце.

Начало гонки - в 13:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Первом канале".

От Украины право выступать в женском масс-старте завоевала лишь одна биатлонистка - лидер нашей сборной Елена Пидгрушная. Это будет предпоследняя гонка чемпионата мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина феерически провела женскую эстафету на чемпионате мира.