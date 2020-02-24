Где смотреть онлайн Ливерпуль - Вест Хэм: расписание трансляций

В понедельник, 24 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Смотреть онлайн Ливерпуль - Вест Хэм.

Начало матча - в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Ливерпуля и Лондона пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

После 26 туров "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 76 очков. "Вест Хэм" находится в зоне вылета на 18-й позиции, имея в активе 24 очка.

В матче первого круга "Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" на выезде со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что в 26-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал сложнейшую победу над "Норвичем".