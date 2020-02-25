Челси - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 25 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся английский "Челси" и немецкая "Бавария". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Начало матча в 22:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу немецкого клуба предлагается коэффициент 1,83. На успех англичан можно поставить с коэффициентом 4,00. Ничья оценивается коэффициентом 4,00.

ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

"Бавария" заняла первое место в группе В. Немецкий клуб встречался с "Тоттенхэмом" (7:2, 3:1), "Олимпиакосом" (2:0, 3:2) и "Црвеной Звездой" (3:0, 6:0). "Челси" финишировал на втором месте в группе Н. Лондонцы играли с "Валенсией" (0:1, 2:2), "Аяксом" (1:0, 4:4) и "Лиллем" (2:1, 2:1).

"Челси" и "Бавария" встречались между собой четыре раза. Дважды побеждали англичане, однажды - немцы и еще один матч завершился вничью.

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил "РБ Лейпциг".