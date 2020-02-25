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Челси - Бавария: стартовые составы

вторник, 25 февраля 2020, 21:06
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Стали известны стартовые составы лондонского "Челси" и мюнхенской "Баварии" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 25 февраля. Смотреть онлайн Челси - Бавария.

Начало встречи в 22:00.

Челси: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Баркли, Маунт, Жиру.

Запасные: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Гилмор, Виллиан, Педро, Абрахам

Бавария: Нойер, Павар, Тьяго, Боатенг, Коман, Киммих, Алаба, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Эрнандес, Одриосола, Толиссо, Горетцка, Коутиньо, Зиркзее

Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. В качестве его ассистентов выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный судья - Франк Шнедер.

Ранее сообщалось что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" разгромила "Валенсию".

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