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Где смотреть онлайн Челси - Бавария: расписание трансляций

вторник, 25 февраля 2020, 09:14
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Во вторник, 25 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся английский "Челси" и немецкая "Бавария". Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский "Матч ТВ".

В предыдущем раунде турнира "Челси" стал вторым в группе с испанской "Валенсией", нидерландским "Аяксом" и французским "Лиллем". "Бавария" заняла первое место в квартете с английским "Тоттенхэм Хотспур", греческим "Олимпиакосом" и сербской "Црвеной Звездой".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Челси" добыл яркую победу в лондонском дерби в чемпионате Англии.

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