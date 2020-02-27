Лучшие в Европе: украинки показали шикарные результаты в стрельбе, фото

В польском Вроцлаве сборная Украины по стрельбе из пневматического оружия в первый день чемпионата Европы завоевала две медали – командное золото и индивидуальную бронзу.

Так, золотые медали европейского первенства в стрельбе по движущейся мишени с десяти метров завоевали Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко и Валентина Гончарова. При этом первые две украинки заняли первые два места в квалификации, а Гончарова показала пятый результат.

В сумме украинки набрали 1672 очка, опередив Россию (1650) и Армению (1637).

В индивидуальной стрельбе бронзу завоевала Виктория Рыбовалова.

У мужчин Украину представлял Игорь Кизима, который уступил в полуфинале и в поединке за третье место.

Напомним, что украинки выиграли две золотые медали на элитном легкоатлетическом турнире в Глазго (Великобритания).