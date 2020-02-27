Ювентус - Интер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

В воскресенье, 1 марта, в матче 26-го тура чемпионата Италии встретятся туринский "Ювентус" и миланский "Интер". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц". Смотреть онлайн Ювентус - Интер на "Апострофе".

Начало матча - в 21:45.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка туринский клуб. На победу "Ювентуса" дается коэффициент 2,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,25. На успех миланского клуба можно поставить с котировкой 3,75.

В первом круге "Ювентус" на выезде обыграл "Интер" со счетом 1:0.

После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 60 очков. "Интер" занимает второе место, отставая от туринцев на шесть очков, но имеет один матч в запасе.

Ранее сообщалось, что в 24-м туре чемпионата Италии "Интер" уступил "Лацио".