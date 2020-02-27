RU  UA  EN

четверг, 27 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

19:45
Женитесь на лучшей подруге: 68-летний Стинг раскрыл секрет крепкого брака Lime
19:22
Удивляюсь, как Андрей до сих пор жив: Геля из "СВ-Шоу" вспомнила об изнурительной работе с Данилко Lime
18:54
Куда пропали звезды популярного шоу 90-х "Каламбур", и как они выглядят сегодня Lime
18:30
Репортер запустил онлайн-стрим, но забыл о фильтрах - в прямом эфире он примерил шлем, усы и шляпу мага Lime
18:15
Она бросит любую семью: отец Меган Маркл обрушился на дочь с упреками Lime
17:26
Хорошо, что не как дедушка с внучкой: Виктор Павлик ответил на критику разницы в возрасте с невестой Lime
16:59
В Чехии из-за паники вокруг коронавируса начался "апокалипсис" в магазинах, фото
16:39
Переписку Джонни Деппа зачитали в суде - он угрожал "сжечь и утопить" бывшую жену Эмбер Херд Lime
16:02
Не знаю, где они находятся: бывшая жена Сереги заявила, что рэпер отобрал у нее детей Lime
15:38
YUKO провожают зиму новой импровизированной балладой (аудио) Lime
14:24
Принц Гарри подался в музыку и записывает песню с Джоном Бон Джови - у него уже есть "сценическое имя" Lime
13:55
Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свой уютный вечер у камина Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ювентус - Интер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

четверг, 27 февраля 2020, 22:25
переглянути новину українською

В воскресенье, 1 марта, в матче 26-го тура чемпионата Италии встретятся туринский "Ювентус" и миланский "Интер". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц". Смотреть онлайн Ювентус - Интер на "Апострофе".

Начало матча - в 21:45.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка туринский клуб. На победу "Ювентуса" дается коэффициент 2,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,25. На успех миланского клуба можно поставить с котировкой 3,75.

В первом круге "Ювентус" на выезде обыграл "Интер" со счетом 1:0.

После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 60 очков. "Интер" занимает второе место, отставая от туринцев на шесть очков, но имеет один матч в запасе.

Ранее сообщалось, что в 24-м туре чемпионата Италии "Интер" уступил "Лацио".

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

Бенфика - Шахтер - 3:2 онлайн трансляция

Реал - Манчестер Сити - 1:2 Хроника матча, видео голов

Лион - Ювентус - 1:0 Хроника матча, видео гола

Наполи - Барселона - 1:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: