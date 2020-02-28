Днепр-1 - Динамо - 3:1 Видеообзор

В стартовом матче 20-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" на своем поле обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принес хет-трик Назария Русина, права на которого принадлежат как раз столичному клубу. У "бело-синих" гол забил Беньямин Вербич, реализовавший пенальти в первом тайме.

Большую часть матча "Динамо" провело в меньшинстве. На 6-й минуте с поля был удален Виталий Буяльский. На 75-й минуте красную карточку перед собой увидел уже игрок "Днепра-1" Владимир Полевой.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

20-й тур

ДНЕПР-1 - ДИНАМО - 3:1

Голы: Вербич, 45+5 (с пенальти); Супряга, 72; Супряга, 82; Супряга, 90.

Днепр-1: Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Когут, Чичиков (Супряга, 64), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87), Хобленко (Шаповал, 78).

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84), Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич, Русин (Де Пена, 77).

Удаления: Буяльский, 6; Полевой, 75.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" продало одного из основных футболистов в Китай.