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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Где смотреть онлайн Ювентус - Интер: расписание трансляций

пятница, 28 февраля 2020, 19:14
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В воскресенье, 1 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц Стэдиум".

Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Турина и Милана пройдет на телеканале "Футбол 3". Также встречу можно будет посмотреть на российском "Матч ТВ".

"Ювентус" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 25 матчах 60 очков. "Интер" находится на 3-м месте, отставая от "старой синьоры" на 6 очков и имея матч в запасе. В матче первого круга команд в Милане победу одержал "Ювентус" со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Лацио" одержал героическую победу над "Интером" в матче чемпионата Италии.

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