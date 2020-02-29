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Юные футболисты попали в страшную аварию в России: видео

суббота, 29 февраля 2020, 10:31
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В Ульяновской области (Россия) случилась страшное дорожно-транспортное происшествие с участием юношеской футбольной команды.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE Shot.

Согласно информации источника, в аварии пострадали девять игроков юношеской команды. Также травмировался один взрослый, который был сопровождающим футболистов. Отмечается, что одному из пострадавших оторвало руку. Трое детей находятся в данный момент в реанимации.

Всего в автобусе находилось 29 человек - 26 детей и 3 взрослых.

Подробности дорожно-транспортного происшествия пока остаются неизвестными.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России попало на камеры чудесное спасение девушки, которая упала под колеса автомобиля, но при этом осталась жива.

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