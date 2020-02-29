Звезда Формулы-1 сделал неожиданный прогноз на матч Реала и Барселоны

Шестикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Льюис Хэмилтон сделал неожиданный прогноз на матч 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной". На "Апострофе" можно будет смотреть онлайн видео матч "Реал" - "Барселона".

Прогнозом на центральный матч всего сезона в Испании Хэмилтон поделился в интервью Bein Sports USA.

Так, британец заявил: "Я хочу поблагодарить "Барселону", что выслали мне свою футболку, я очень благодарен. Я - фанат Месси. Я буду наблюдать за ним в эти выходные. Удачи в Эль Класико. Ребята, вы великолепны. Передаю вам свою энергию. Мой прогноз на матч "Реала" и "Барселоны" - 1:3".

Интересно, что фаворитом матча у букмекеров является "Реал".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" назвал заявку на важнейший матч чемпионата.