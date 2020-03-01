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Где смотреть онлайн Ворскла - Шахтер: расписание трансляций

воскресенье, 01 марта 2020, 08:30
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В воскресенье, 1 марта, в матче 20-го тура чемпионата Украины встретятся "Ворскла" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Полтаве на стадионе "Ворскла им. Алексея Бутовского". Онлайн-трансляция матча Ворскла - Шахтер будет доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 17:00.

Прямую трансляцию противостояния покажет телеканал "Футбол 1".

После 19 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 53 очка. "Ворскла" находится на предпоследней, 11-й позиции, имея в активе 14 очков.

В первом круге "Шахтер" разгромил "Ворсклу" в домашнем матче со счетом 4:0. Победу "горнякам" принесли голы Валерия Бондаря, Евгения Коноплянки, Алана Патрика и Жуниора Мораеса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что шикарный гол Марлоса принес "Шахтеру" тяжелейшую победу над "Десной".

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