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Реал - Барселона: стартовые составы

воскресенье, 01 марта 2020, 20:53
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Стали известны стартовые составы мадридского "Реала" и "Барселоны" на матч 26-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 1 марта, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Смотреть онлайн Реал - Барселона.

Начало встречи - в 22:00.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде, Иско, Винисиус, Бензема.

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья - Мигель Боск Доменек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании.

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