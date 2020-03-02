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Кто войдет в первую шестерку чемпионата Украины: турнирные расклады

понедельник, 02 марта 2020, 11:40
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Первый этап чемпионата Украины по футболу подходит к завершению. Командам осталось сыграть два тура, после чего они будут распределены на две группы. В первой борьба будет вестись за призовые места и еврокубки, а во второй - за сохранение прописки в высшем дивизионе страны.

"Апостроф" разбирает, каким будет состав "чемпионской" группы.

По итогам 20 туров уже точно борьбу за медали поведут донецкий "Шахтер", луганская "Заря", киевское "Динамо", черниговская "Десна" и "Александрия". На 6-е вакантное место осталось три претендента: "Колос" из Ковалевки, "Мариуполь" и "Днепр-1".

Наилучшие шансы оказаться в числе лучших команд страны имеет первый. На сегодняшний день в активе "Колоса" 26 очков. Команде хватит выиграть один из оставшихся двух матчей, чтобы гарантировать себе место в первой шестерке. Однако завершать первую часть чемпионата команда из Ковалевки будет играми с двумя грандами отечественного футбола - "Динамо" (в гостях) и "Шахтером" (дома).

И "Мариуполь", и "Днепр-1" отстают от "Колоса" на четыре очка. Им нужно не только ждать осечек главного конкурента в оставшихся матчах, но и побеждать в своих встречах. Интересно, что в последнем туре команды сыграют в очном матче в Днепре. Перед этим "Мариуполь" дома примет полтавскую "Ворсклу", а "Днепр-1" в гостях будет противостоять "Шахтеру".

Турнирная таблица чемпионата Украины после 20 туров:

Football.ua

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ворскла" неожиданно огорчила донецкий "Шахтер".

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