Известный английский игрок отстранен от футбола: детали скандала

Известный английский футболист Дэниел Старридж наказан длительной дисквалификацией и солидным денежным штрафом.

Об этом сообщает BBC.

Согласно информации источника, наказание 30-летний игрок понес за незаконное использование информации с целью получения выгоды на ставках. Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала его на четыре месяца и обязала выплатить штраф в размере 172 тыс. евро.

Летом прошлого года Старридж, являясь игроком "Ливерпуля", сообщил своему брату, что перейдет в "Севилью". Тот использовал полученную информацию на ставках. Тогда за это футболиста дисквалифицировали на две недели и оштрафовали на 85 тыс. евро.

Однако Футбольная ассоциация Англии сочла такое наказание недостаточно строгим и подала апелляцию, которая в итоге была удовлетворена.

Отметим, что сейчас Старридж находится в статусе свободного агента. В начале марта он расторг контракт с турецким "Трабзонспором".

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