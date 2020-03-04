В матче НХЛ хоккеист едва не стал инвалидом: видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ между командами "Нью-Йорк Айлендерс" и "Монреаль Канадиенс" страшную травму едва не получил защитник американской команды Джонни Бойчак.

В середине третьего периода Бойчак у ворот своей команды толкнул в спину игрока гостей Арттури Лехконена. Тот, падая, непреднамеренно попал коньком в лицо оппоненту. Бойчак упал на лед, явно показывая, что получил серьезную травму. Позже он встал, прикрывая лицо рукой, и отправился в раздевалку.

Видео не рекомендуется к просмотру слабонервным

Позже стало известно, что Бойчак повредил веко, ему наложили несколько швов. Отмечается, что хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" вполне мог лишиться глаз, если бы в последний момент не смог немного увернуться от конька соперника.

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