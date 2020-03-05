Где смотреть мужской спринт Кубка мира по биатлону в Нове-Место: расписание трансляций

В пятницу, 6 марта, в чешском городе Нове-Место, который принимает 7-й этап Кубка мира по биатлону, состоится мужская спринтерская гонка.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция мужского спринта в Нове-Место.

Начало гонки - в 18:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Чехии покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1", российском "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет француз Мартен Фуркад, который набрал 788 очков. Второе место занимает его соотечественник Кантен Фийон Майе (712). В первую тройку также входит норвежец Йоханнес Бе (690). Лучшим среди мужчин является Дмитрий Пидручный, который занимает 20-е место, набрав 270 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Нове-Место состоялась женская спринтерская гонка. С результатами можно ознакомиться здесь.