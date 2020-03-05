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Цуренко совершила невероятный камбек в матче с россиянкой на турнире в США

четверг, 05 марта 2020, 10:30
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Украинская теннисистка Леся Цуренко провела невероятный по напряженности матч в американском Индиан-Уэллсе. На стадии 1/8 финала турнира WTA 125k Series наша соотечественница не без труда обыграла россиянку Варвару Грачеву.

Встреча теннисисток длилась больше двух часов и состояла из трех сетов.

Первый сет украинская спортсменка проиграла с разгромным счетом 0:6, однако следующие две партии были за Цуренко. Второй сет Леся выиграла со счетом 6:4, а в решающей партии взяла верх со счетом 6:2.

Следующей соперницей Цуренко станет британская теннисистка Кэти Бултер. Встреч спортсменок состоится 5 марта и начнется примерно в 22:30 по киевскому времени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромила представительницу Черногории Данку Ковинчич в матче 1/16 финала престижного теннисного турнира в Монтеррее (Мексика).

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