Бывший игрок "Шахтера" получил тюремный срок за смертельное ДТП, в котором погиб экс-футболист сборной Украины

Воспитанник "Шахтера" Руслан Левига осужден на четыре года за создание смертельного ДТП, в котором погиб бывший полузащитник сборной Украины Сергей Закарлюка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Полтавщина Спорт".

Также Левиге присудили выплатить по 200 тысяч гривен родителям погибшего. Решение суда может быть оспорено в течение 30 дней.

Трагедия случилась 5 октября 2014 года. Левига был за рулем автомобиля Mercedes, а Закарлюка находился на пассажирском сиденье. В какой-то момент автомобиль врезался в военный грузовик, который стоял на трассе с включенным аварийным сигналом.

Выяснилось, что Левига находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Также у него была возможность избежать столкновения.

Левига свою вину не признал и просил амнистии, так как у него есть несовершеннолетний ребенок. Ранее он выплатил 400 тысяч гривен вдове Закарлюке, но не договорился с его родителями.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло смертельное ДТП с пассажиром.