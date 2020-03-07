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Где смотреть онлайн Александрия - Динамо: расписание трансляций

суббота, 07 марта 2020, 09:45
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В субботу, 7 марта, в матче 22-го тура чемпионата Украины встретятся "Александрия" и киевское "Динамо". Встреча состоится в Александрии на стадионе "Ника". Онлайн-трансляция матча Александрия - Динамо будет доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 17:00.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал "Футбол 2".

После 21 тура киевский коллектив занимает третье место в турнирной таблице и имеет в своем активе 42 балла. "Александрия" идет на пятой строчке и имеет 37 очков.

В первом круге киевское "Динамо" обыграло "Александрию" на своем поле благодаря единственному голу в исполнении Миколенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потеряло одного из лидеров команды из-за травмы.

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