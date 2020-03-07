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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской эстафеты в Нове-Место

суббота, 07 марта 2020, 11:03
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В субботу, 7 марта, в чешском Нове-Место, который принимает 7-й этап Кубка мира по биатлону, состоится мужская эстафета.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской эстафеты из Нове-Место.

Начало гонки - в 18:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

Сборная Украины в мужской эстафете выступит в следующем составе: Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.

В зачете мужского Кубка наций лидирует Франция, набравшая 5047 очков. Второе место занимает Норвегия (4999 очков), на третьей позиции находится Германия (4586 очков). Украина - 7-я (3733 очка).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины добилась выдающегося успеха на чемпионате Европы по биатлону.

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