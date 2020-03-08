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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского масс-старта в Нове-Место

воскресенье, 08 марта 2020, 12:27
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В воскресенье, 8 марта, в чешском Нове-Место, который принимает 7-й этап Кубка мира по биатлону, состоится мужская гонка с массовым стартом.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского масс-старта из Нове-Место.

Начало гонки - в 14:45.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

От Украины в мужском масс-старте выступят два биатлониста - Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет француз Мартен Фуркад, который набрал 826 очков. Второе место занимает его соотечественник Кентен Фийон-Майе (766). В первую тройку также входит норвежец Йоханнес Бе (750). Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 20-е место, набрав 276 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что мужская сборная Украины сотворила громкую сенсацию на Кубке мира по биатлону.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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