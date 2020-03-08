Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского масс-старта в Нове-Место

В воскресенье, 8 марта, в чешском Нове-Место, который принимает 7-й этап Кубка мира по биатлону, состоится мужская гонка с массовым стартом.
Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского масс-старта из Нове-Место.
Начало гонки - в 14:45.
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.
От Украины в мужском масс-старте выступят два биатлониста - Дмитрий Пидручный и Артем Прима.
В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет француз Мартен Фуркад, который набрал 826 очков. Второе место занимает его соотечественник Кентен Фийон-Майе (766). В первую тройку также входит норвежец Йоханнес Бе (750). Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 20-е место, набрав 276 очков.
Ранее "Апостроф" сообщал, что мужская сборная Украины сотворила громкую сенсацию на Кубке мира по биатлону.