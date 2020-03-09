Худшая игра в сезоне: "Реал" потерпел унизительное поражение в чемпионате Испании

"Реал" проиграл "Бетису" со счетом 1:2 в выездном матче 27-го тура чемпионата Испании.

Победу севильскому клубу принесли результативные удары Сиднея и Кристиана Тельо. У мадридцев голом с пенальти отметился Карим Бензема.

На протяжении всего матча хозяева выглядели лучше именитого соперника и заслуженно победили. Их преимущество в счете могло быть значительно больше, однако несколько великолепных моментов они не реализовали. После матча главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признал, что его команда провела худший матч в текущем сезоне и не заслуживала выиграть эту встречу.

Проиграв, "сливочные" потеряли шанс вернуть себе лидерство в чемпионате Испании, которое ранее захватила "Барселона".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

27-й тур

БЕТИС - РЕАЛ - 2:1

Голы: Сидней, 40; Бензема, 45+3 (с пенальти); Тельо, 82.

Бетис: Роблес, Гонсалес (Родригес, 73), Сидней, Бартра, Морено (Педраса, 77), Хоакин (Тельо, 66), Каналес, Фекир, Гуардадо, Эмерсон, Морон.

Реал: Куртуа, Милитао, Марсело (Менди, 59), Варан, Рамос, Каземиро, Кроос (М. Диас, 69), Васкес, Модрич (Вальверде, 79), Винисиус, Бензема.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" уверенно выиграл супербитву у "Барселоны" в чемпионате Испании.